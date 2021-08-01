نشرة الصيد البحري المتوقعة (الأحد 1 أغسطس 2021)

الساحل من رأس أجدير إلى سرت
• الرؤيـة جيدة إلى متوسطة على ساحل سرت لاحتمالية ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج.
• ظهور بعض السحب العابرة.
• الرياح شرقية إلى شمالية شرقية سرعتها بين 05 و15 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.
• درجة حرارة سطح البحر بين 26 و28 درجة مئوية..
الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤيـة جيدة إلى متوسطة على ساحل الخليج لاحتمالية ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر.
• البحر خفيف الموج بوجه عام، ويكون قليل الاضطراب على أقصى الساحل الشرقي.
• السماء صافية إلى قليلة السحب.
• الرياح بحرية بوجه عام على ساحل الخليج وبنغازي إلى غربية على ساحل الجبل الأخضر، وتكون شمالية غربية على أقصى الساحل الشرقي سرعتها بين 5 و15 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح مابين (0.50–1.25) متر، يصل إلى (1.50) على أقصى الساحل الشرقي .
• درجة حرارة سطح البحر بين 26 و28 درجة مئوية.
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