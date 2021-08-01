نشرة الصيد البحري المتوقعة (الأحد 1 أغسطس 2021)

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

• الرؤيـة جيدة إلى متوسطة على ساحل سرت لاحتمالية ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر.

• البحر هادئ إلى خفيف الموج.

• ظهور بعض السحب العابرة.

• الرياح شرقية إلى شمالية شرقية سرعتها بين 05 و15 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.

• درجة حرارة سطح البحر بين 26 و28 درجة مئوية..

الساحل من الخليج إلى طبرق

• الرؤيـة جيدة إلى متوسطة على ساحل الخليج لاحتمالية ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر.

• البحر خفيف الموج بوجه عام، ويكون قليل الاضطراب على أقصى الساحل الشرقي.

• السماء صافية إلى قليلة السحب.

• الرياح بحرية بوجه عام على ساحل الخليج وبنغازي إلى غربية على ساحل الجبل الأخضر، وتكون شمالية غربية على أقصى الساحل الشرقي سرعتها بين 5 و15 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح مابين (0.50–1.25) متر، يصل إلى (1.50) على أقصى الساحل الشرقي .

• درجة حرارة سطح البحر بين 26 و28 درجة مئوية.

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