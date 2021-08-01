سامي الساعدي: أي انتخابات تشرف عليها «عصابات حفتر» غير شرعية

زعم سامي الساعدي القيادي في الجماعة الليبية المقاتلة المدرجة على قوائم الإرهاب، أن أي انتخابات تشرف عليها «عصابات حفتر» غير شرعية، بحسب وصفه.

وقال الساعدي، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “بالله «مجرم مثل حفتر»، سبق وأن عزَل عمداء بلديات منتخَبين ونصَّب حكامًا عسكريين بدلاً عنهم”، على حد ادعائه.

وأضاف “ما الشكل المتوقع للانتخابات التي ستجرى في المناطق التي تسيطر عليها «ميليشياته»؟ لا سيما وأنه ميت على السلطة ومعمي بشهوة الحكم”، وفقا لتعبيره.

وتابع “أي انتخابات يشارك «المجرم حفتر» في الترشح فيها أو تشرف «عصاباته» عليها، هي انتخابات صورية لا شرعية لها”، بحسب حديثه.