لجنة التشريعات الانتخابية تنتهي من قانون انتخاب الرئيس ومجلس النواب

أكد عضو لجنة صياغة التشريعات الانتخابية صلاح الصهبي أن اللجنة قد انتهت من بحث ومناقشة تفاصيل قانون انتخاب أول رئيس في تاريخ ليبيا مباشرة من الشعب وكذلك قانون انتخاب مجلس النواب القادم.

وبين الصهبي بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن لجنة صياغة التشريعات الانتخابية انتهت من بحث قانون انتخاب الرئيس ومجلس النواب مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح وبعثة الأمم المتحدة للدعم والذي على اساسه وبعد التصويت على القانون من قبل مجلس النواب سيتم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المباشرة من الشعب ، يوم 24 ديسمبر 2021 م ، ليختار المواطن الليبي فقط من يقود ويرأس البلاد، الأمر الذي يمهد للانتقال إلى المرحلة الدائمة للدولة.

وأوضح الصهبي أن اللجنة ستقوم بتقديم نتائج عملها لمجلس النواب لمناقشة مواد القانون وإقراره بهدف ترسية المسار الديمقراطي السلمي.