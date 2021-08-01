ليبيا الان

بعد فتح الطريق الساحلي.. “المرتزقة” تحت مجهر اللجنة العسكرية

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اعتبر عضو اللجنة المشتركة مصطفى يحيى أن فتح الطريق الساحلية خطوة مهمة ستعود بالنفع على كل الليبيين مضيفا أنهم سيعقدون لقاء جديدا إما هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل في سرت.

وفي تصريح لـ218 أوضح يحيى أنهم في هذه المرحلة يعملون على توسيع مساحة العمل والمباشرة في الاستحقاقات .

وبيّن أن الخطوة القادمة هي وضع الخطط العملية لإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، ووضع البرامج الخاصة بتوحيد المؤسسة العسكرية.

وأضاف عضو اللجنة العسكرية أنهم قرروا أخذ المبادرة وعدم انتظار المسار العسكري قائلا إن العملية السياسية أعاقتنا كثيرا وقد أخذنا المبادرة وقمنا بقلب المعادلة حيث صار المسار العسكري هو السابق والسياسي هو اللاحق.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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