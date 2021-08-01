بعد فتح الطريق الساحلي.. “المرتزقة” تحت مجهر اللجنة العسكرية

اعتبر عضو اللجنة المشتركة مصطفى يحيى أن فتح الطريق الساحلية خطوة مهمة ستعود بالنفع على كل الليبيين مضيفا أنهم سيعقدون لقاء جديدا إما هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل في سرت.

وفي تصريح لـ218 أوضح يحيى أنهم في هذه المرحلة يعملون على توسيع مساحة العمل والمباشرة في الاستحقاقات .

وبيّن أن الخطوة القادمة هي وضع الخطط العملية لإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، ووضع البرامج الخاصة بتوحيد المؤسسة العسكرية.

وأضاف عضو اللجنة العسكرية أنهم قرروا أخذ المبادرة وعدم انتظار المسار العسكري قائلا إن العملية السياسية أعاقتنا كثيرا وقد أخذنا المبادرة وقمنا بقلب المعادلة حيث صار المسار العسكري هو السابق والسياسي هو اللاحق.

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