الصور لـ نظيره المصري: نحرص على التعاون الجاد الفاعل وتبادل الخبرات معكم في كافة الأصعدة

ليبيا – وقع النائب العام الصديق الصور ونظيره المصري حمادة الصاوي مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين النيابتين وتطوير العلاقات بينهما في مكافحة الجرائم، خاصَّة الإرهاب وجرائم الفساد والاتجار بالبشر والجرائم الإلكترونية وغيرها.

الصور أعرب في كلمة له بحسب المكتب الاعلامي التابع للنيابة العامة المصرية عن تقديره لنظيره المصري على الدعوة التي وجهها لزيارة مكتب النائب العام لجمهورية مصر والالتقاء ببعض كوادره وما قدموه من عروض فنية لاقت اهتمامًا بالغًا.

وأكد أن الزيارة ستعكس نتائجَ إيجابية على عمل مكتب النائب العام في ليبيا في ظل تطلعه لإعادة هيكلة النيابة العامة وأنها ستكون عنوانًا للتعاون والتواصل بين النيابتين لتبادل الكثير من المعلومات والخبرات بما يخدم مصالحهما ومصالح البلدين.

وشدد أنهما يجمعهما تاريخ وجغرافيا وروابط مُتجذِّرة وأن التشريع والقضاء المصري يعتبر المرجعية وبيت الخبرة في ظل تقارب النصوص القانونية بالبلدين، مشيراً إلى حرصه على التعاون الجاد الفاعل مع نظيره المصرية في كافة الأصعدة وتبادل الخبرات وتدريب أعضاء النيابة العامة الليبية والعاملين بالأقلام الجنائية فيها لرفع كفاءاتهم الفنية في ظلِ تماثل الهيكلية التنظيمية بين النيابتين مما يسهم في إثراء عملية التدريب المشترك.

كما نوّه إلى ضرورة وضع آليات وأنماط جديدة تضمن السرعة في اتخاذ الإجراءات بين النيابتين، والحفاظ على الأدلة والسرية بالتحقيقات في القضايا المشتركة بينهما، مُعوّلًا في ذلك على مذكرة التفاهم الموقعة بينه وبين نظيره المصري وعلى عقد اجتماعات دائمة ومستمرة بين النيابتين واتخاذ إجراءات عملية بينهما وتواصل دائم مباشر بعيدًا عن القنوات التقليدية المعطِّلَة مما يخدم سير التحقيقات وتطوير أساليبها خاصةً في جرائم الإرهاب والعدوان على المال العام وغسل الأموال، والهجرة غير الشرعية، وتهريب المواد البترولية، والتعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ما يضمن حسن سير الدعوى الجنائية فيها وصولًا إلى إصدار أحكام تحقق الردع العام والخاص.

وفي الختام تطلع إلى تبادل الخبرات المصرية والليبية في هذه المجالات والاستفادة من الإستراتيجية التي وضعها مكتب النائب العام المصري بها، مختتمًا كلمته بتوجيه الشكر لما قدمته النيابة العامة المصرية خلال الزيارة، متطلعًا لعقد زيارات متلاحقة بين النيابتين فيما بعد.

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