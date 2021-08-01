الشيباني: البعثة الأممية بإمكانها الآن تسريع عميلة إخراج القوات الأجنبية من ليبيا

ليبيا – قال عضو مجلس النواب جاب الله الشباني إن فتح الطريق الساحلي بين شرق ليبيا وغربها سيكون له تأثير كبير على تثبيت وقف إطلاق النار وتهدئة الأوضاع في ليبيا.

الشيباني أشار في تصريح لوكالة “راديو سبوتنيك” إلى أن هذه الخطوة من شأنها تسهيل مهمة لجنة “5+5” في إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية وتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية.

وأوضح أن المسؤول عن تأمين حركة المرور على الطريق الساحلي مصراتة – سرت هي اللجنة العسكرية الليبية، حيث تقوم باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والأمنية من خلال تفتيش السيارات والتأكد من هوية الأشخاص والمراقبة، كما أنه كانت هناك جهود سابقة في إزالة الألغام بين الطرفين.

كما لفت إلى أن العراقيل التي ما زالت تهدد استمرار هذه الخطوة، هو وجود المرتزقة والميليشيات والقوات الأجنبية التي تعرقل إجراء الانتخابات أيضا، معتبراً أن البعثة الأممية لليبيا بإمكانها الآن تسريع عميلة إخراج القوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

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