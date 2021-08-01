تسجيل 58 إصابة بفيروس كورونا في زوارة

أعلن جهاز الطب العسكري زوارة، تسجيل 58 إصابة بفيروس «كورونا» في البلدية، السبت.

وقال الجهاز في بيان اليوم، إنه معامله سحبت 175 عينة، أظهرت التحاليل المعملية لها تأكد إصابة 58 عينة.

– انطلاق حملة استثنائية للتطعيم بفيروس «كورونا» على شواطئ زوارة

وفي منتصف يوليو الماضي، انطلقت في بلدية زوارة الحملة الوطنية الاستثنائية للتطعيم ضد فيروس «كورونا» المستجد على شواطئ البحر بالبلدية، التي تستهدف سبعة آلاف مواطن.

الحملة انطلقت حينها بدعوة من المجلس البلدي، وبتنظيم من إدارة الخدمات الصحية ومكتب الرعاية الصحية بالبلدية.

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