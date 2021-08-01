مفوضية الانتخابات: أكثر من 348 ألف تسجيل جديد بمنظومة الانتخابات

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الأحد، أن عدد المسجلين الجدد في سجلات منظومة الانتخابات تجاوز 348 ألفاً والإجمالي تخطى 2 مليون و689 ألف ناخب، منذ فتح باب التسجيل في الرابع من يوليو وحتى اليوم الأخير من عملية التسجيل.

وقالت المفوضة، في بيان صادر عنها: “عدد المسجلين الجدد تجاوز 348 ألفاً والإجمالي تخطى 2 مليون و689 ألف ناخب”.

ويوم السبت الماضي نفت المفوضية وجود خلل في منظومة التسجيل الخاصة بالناخبين، موضحة أن هناك ضغطًا كبيرًا على مركز الاتصالات بالمفوضية نتيجة الاتصالات التي يتلقاها من آلاف المواطنين، تصل إلى 12 ألف مكالمة يوميًا.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

