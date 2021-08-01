عائلات ومصابون بالسرطان في مركز عزل «كورونا» بمصراتة

قال رئيس قسم الإيواء بالعزل الصحي بمركز الأورام في مصراتة د.احميده بادي السبت إن من بين نزلاء المركز المصابين بفيروس «كورونا» المستجد أفراد من عائلة واحدة، حيث يوجد الأب والإبنة، والزوج والزوجة، والأخت وأختها، والأم وابنتها.

وأضاف احميده، وفق اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراتة: يوجد فى مركزنا من النزلاء المرضى المصابين بهذا الفيروس كما يوجد المصاب بالسرطان، وحالات غسيل الكلى، وحالات الجلطات، مشيرا إلى أن الأعمار متفاوتة بين 23 سنة و90 سنة. ونصح رئيس قسم الإيواء «بأخذ الإحتياطات اللازمة من لبس الكمامة والتباعد الإجتماعي والإسراع في أخذ التطعيمات».

ويوم السبت، أعلن مركز مصراتة الطبي، تسجيل حالة وفاة بـ«كورونا»، ودخول 9 حالات إصابة لقسم العزل. وقال المركز في بيان إن قسم العزل لديه 6 حالات في العناية المركزة.فيما سجلت عيادة الفلتر للكشف الأولي ومتابعة الحالات الموجبة، 213 حالة كشف، سجلت منها 118 حالة موجبة،.ودخلت 9 حالات للعزل و97 حالة مخالطة.

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