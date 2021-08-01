طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاحد 1 اغسطس 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاحد 1 اغسطس 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة حيث يتأثر الطقس بكتلة من الهواء الساخن تؤثر على أغلب مناطق ليبيا .

رأس إجدير حتى سرت–سهل الجفارة جبل نفوسة :-

• الطقس: السماء صافية، مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية .

• الرياح: شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ، وتسجل تراجع يوم الغد على المناطق الساحلية .

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (38- 44) مْ .

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

• الطقس: السماء صافية .

• الرياح: شمالية غربية الى شمالية خفيفة الى معتدلة السرعة .

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (33- 37) مْ على أغلب المناطق المناطق الساحلية ، ومابين ( 40 – 45 ) مْ على الدواخل .

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

• الطقس: السماء صافية.

• الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (40- 45 ) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

• الطقس: السماء صافية.

• الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (41- 44) مْ.

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (20:05).

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:20).

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