أبو جناح: فروع الحرس البلدي في الجنوب ستحصل قريبًا على عدد من الآليات

ليبيا – زار رمضان أبو جناح نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رئاسة جهاز الحرس البلدي برفقة وزير الحكم المحلي في الحكومة بدر الدين التومي.

بيان صحفي صادر عن أبو جناح اطلعت عليه صحيفة المرصد، أشار إلى أن رئيس الجهاز العميد رجب أحمد قطوسه وعدد من مديري الإدرات والضباط وضباط الصف بالجهاز كانوا على رأس مستقبلي نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزير الحكم المحلي في الحكومة.

وبحسب البيان، تم عقد اجتماع لاستعراض آلية دعم جهاز الحرس البلدي واحتياجات فروع الجهاز التي تتطلبها طبيعة عمله في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد نتيجة جائحة كورونا، فضلًا عن مناقشة جملة من القضايا والموضوعات التي تضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطن.

وشدد أبو جناح على ضرورة توفير كافة الإمكانيات والصلاحيات لجهاز الحرس البلدي؛ لتمكينه من القيام بالمهام المناطة به في جميع المناطق، متعهدًا بتقديم حكومة الوحدة الوطنية دعما للجهاز مع قرب رفد فروعه في المنطقة الجنوبية بعدد من الآليات.

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