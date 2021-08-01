الخارجية التركية: «مسرورون» من فتح الطريق الساحلي وسنواصل «دعمنا» للشعب الليبي

أبدت دولة تركيا سعادتها، بفتح الطريق الساحلي، الرابط بين سرت ومصراتة، مشيرة إلى أنها ستواصل «دعمها» للشعب الليبي، بحسب وصفها.

ورحّبت وزارة الخارجية التركية، في بيان صادر عنها، بفتح الطريق الساحلي «مصراتة- سرت» الرابط بين شرقي وغربي ليبيا، على حد قولها.

وقالت الوزارة: “من دواعي السرور أن جهود المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة وبعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا واللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 أسفرت عن نتائج إيجابية في هذا الصدد”، وفقا لتعبيرها.

وأضافت: “نأمل أن تساهم هذه الخطوة، التي من شأنها تسهيل الحياة اليومية للشعب الليبي، في إرساء الاستقرار الدائم والسلام والازدهار في البلاد”، بحسب قولها.

وتمنت الوزارة أن يكون لهذا التطور انعكاسات إيجابية على توحيد المؤسسات الأمنية والجيش في البلاد تحت مظلة الإدارة الشرعية المدنية، على حد تعبيرها.

وواصلت “ستواصل تركيا دعم الشعب الليبي وحكومة الوحدة الوطنية في سياق جعل وقف إطلاق النار مستدامًا، ودفع العملية السياسية، والاستعدادات للانتخابات المقبلة”، وفقا لحديثها.

والجمعة، أعلنت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة “5+5″، فتح الطريق الساحلي الاستراتيجي “مصراتة- سرت” الرابط بين شرقي البلاد وغربها.