مفوضية الانتخابات تعلن حصيلة الناخبين المسجلين الجدد

ما تزال المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تقدم للمواطنين آخر الإحصاءات بشأن التسجيل في الانتخابات القادمة نهاية العام الجاري.

وارتفع عدد المسجلين الجدد إلى ثلاثمئة وثمانية وأربعين ألفاً وتسعمائة وثمانية وتسعين مسجلاً فيما بلغ إجمالي عدد المسجلين في القوائم مليونين وستمئة وتسعة وثمانين ألفاً وأربعة وتسعين مسجلاً.

وبين الثلاثين والحادي والثلاثين من يوليو ارتفعت أعداد المسجلين بفارق ثمانية وعشرين ألفاً وهي أرقام لوحظ ارتفاعها في الأيام الأخيرة ما يعكس إقبالاً من المواطنين ورغبة في تنفيذ الاستحقاق الانتخابي.

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