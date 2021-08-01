السواحل الليبية ينقذ “121” مهاجرًا غير شرعي

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أكد الناطق الرسمي برئاسة أركان القوات البحرية الليبية أن حرس السواحل تمكن من إنقاذ (121) مهاجرًا من عدة جنسيات أفريقية.

وأضاف الناطق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن المهاجرين كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي.

وأشار إلى أنه فور تلقي نداء استغاثة تم تحريك الزورق (زوارة) بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى عين المكان.

وأفاد أنه فور إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية وتم نقلهم جميعا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.