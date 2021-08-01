مكافحة الأمراض: أكثر من 1500 إصابة بكورونا في طرابلس

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا الجديدة في ليبيا مبينا أن العاصمة طرابلس تواصل تسجيل أعلى إصابات يومية والتي بلغت 1579 حالة جديدة و393 حالة مخالطة من إجمالي 4322 إصابة جرى تسجيلها خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه جرى في مصراته تسجيل 306 حالة مخالطة وفي جنزور سجلت 57 حالة جديدة وفي العربان سجلت 11 حالة جديدة وفي زليتن سجلت 77 حالة جديدة و88 حالة مخالطة وفي المعمورة سجلت 9 حالات جديدة وفي سبها سجلت 23 حالة جديدة وفي الشاطئ سجلت 100 حالة جديدة وفي السواني بن ادم سجلت 32 حالة جديدة وفي الكفرة سجلت حالة واحدة جديدة وفي الماية جرى تسجيل 59 حالة جديدة وفي الزاوية المركز سجلت 112 حالة جديدة وفي بني وليد سجلت 119 حالة جديدة وفي صبراته سجلت 66 حالة جديدة وفي غدامس سجلت 2 حالة جديدة و12 حالة مخالطة وفي جادو سجلت 10 حالات جديدة و5 حالات مخالطة وفي ترهونة سجلت 30 حالة جديدة و23 حالة مخالطة وفي السبيعة سجلت 24 حالة جديدة و15 حالة مخالطة وفي العجيلات سجلت 56 حالة جديدة وفي الزاوية الغرب سجلت 76 حالة جديدة وفي سرت سجلت 8 حالة جديدة و 21 حالة مخالطة وفي تاورغاء سجلت 5 حالات جديدة وفي مزدة سجلت حالتين جديدتين وفي القره بوللي سجلت 46 حالة جديدة وفي الرحيبات سجلت 10 حالات جديدة وفي الزهراء سجلت 37 حالة جديدة وفي الزنتان سجلت 86 حالة مخالطة وفي غريان سجلت 54 حالة جديدةوفي سوق الخميس امسيحل سجلت حالتين جديدتين وفي صرمان سجلت 54 حالة جديدة وفي درج سجلت 4 حالات جديدة وحالتين مخالطتين وفي الاصابعة سجلت 47 حالة جديدة وفي باطن الجبل سجل 6 حالات جديدة وفي القبة وفسانو ونالوت وطبرق سجلت حالة واحدة جديدة لكل منهم وفي امساعد سجلت حالتين جديدتين وفي قصر بن غشير سجلت 54 حالة جديدة وفي العامرية سجلت 15 حالة جديدة وفي خليج السدرة سجلت6 حالات جديدة وفي وازن سجلت 6 حالات جديدة وفي الخمس سجلت 95 حالة جديدة وفي الجفرة سجلت 62 حالة جديدة و14 حالة مخالطة وفي الرجبان سجلت 8 حالات جديدة و4 حالات مخالطة وفي القلعة سجلت 16 حالة جديدة و13 حالة مخالطة وفي الجميل سجلت 31 حالة جديدة وفي رقدالين سجلت 28 حالة جديدة وفي ظاهر الجبل سجلت 16 حالة جديدة وفي زواره سجلت 269 حالة جديدة وفي الحوامد سجلت 10 حالات جديدة.