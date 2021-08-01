البعثة الأممية: استمرار النقاشات بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات المقبلة

ليبيا – أكدت البعثة الأممية تيسيرها عقد الاجتماع الافتراضي الـ3 للجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي للنظر في 4 مقترحات حول القاعدة الدستورية.

بيان صحفي صادر عن البعثة تابعته صحيفة المرصد، أشار إلى أن هذه المقترحات الـ4 قدمها أعضاء لجنة التوافقات في الملتقى بشأن القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الـ24 من ديسمبر المقبل، مؤكدًا أن الأعضاء ناقشوا أمورًا أخرى خلال الاجتماع.

وتابع البيان: إن المجتمعين بحثوا سبل معالجة الخلافات المتبقية حول المسودة الحالية المقدمة من اللجنة القانونية، على أن يواصلوا نقاشاتهم الإثنين المقبل، ليتمكنوا من الوصول إلى مقترح واحد أو أكثر وتقديمه إلى الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي للنظر فيه واتخاذ قرار بشأنه.

وشددت البعثة في بيانها على أهمية عنصر الوقت في التوافق على القاعدة الدستورية التي فات موعد اعتمادها كونها تمثل الإطار الانتخابي الضروري لإجراء الانتخابات وفقًا لخارطة الطريق وقرار مجلس الأمن الدولي ذي الرقم 2570 الصادر خلال العام 2021.

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