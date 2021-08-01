ليبيا – قال عضو مجلس النواب خير الله التركاوي إن المرتزقة في ليبيا يتحركون بإرادة خارجية، ولا توجد وحدة وطنية في ليبيا.

التركاوي وفي تصريح لقناة “الجزيرة” القطرية أمس السبت أضاف: “خروج المرتزقة ينتظره الكثير والكثير من الشعب الليبي، وأنا أسمع من هنا وهناك ممن يسمون الساسة في ليبيا والفرقاء الليبيين، ولا توجد دولة فيها حكومتان ورئيسان وأمن قومي مزدوج هذه ليست دولة”.

وتابع التركاوي حديثه: “هناك تأثير دولي من الخارج وأنا أتحدث عمن يحرك الجماعات المسلحة غير ليبية بكافة مسمياتها في ليبيا، وهي التي تتحرك بإرادة خارجية”.

وتمنى عضو البرلمان من الشعب الليبي أن يدرك جيدًا أن ما يحصل في المستنقع الليبي هو بتأثيرات خارجية وللأسف بتنفيذ الدولة الليبية.

وردًا على سؤال لماذا لم يفشل الليبيون المخططات الأجنبية في ليبيا؟ أجاب التركاوي :” من يمثل إرادة الشعب الليبي إذا كانت هناك إرادة من الشعب الليبي، ولكن ما تسمى حكومة الوحدة الوطنية مفيش وحدة وطنية، وتساءل أين هي حكومة الوحدة الوطنية؟”.

وأردف: “ما تسمى حكومة هي من إرادة خارجية وهي من زرعت القتال وبدأت الانشطار”.

وعن تصوره لكيفية حل المشكلة في ليبيا الآن، قال التركاوي: لا بد أن يكون هناك رئيس واحد يجمع شتات الشعب الليبي بالكامل، ولكن للأسف بهذه الطريقة الحالية لا تسمى دولة.

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