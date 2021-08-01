وزير التعليم يؤكد أهمية إخلاء مقرات الوزارة المُستغلة من جهات أخرى

أكد وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية موسى المقريف على أهمية العمل على إخلاء جميع المقرات التابعة للتعليم المُستغلة من جهات أخرى وإنشاء العديد من المدارس وتوفير المُستلزمات التعليمة والتركيز على مرحلة رياض الأطفال.

تصريحات وزير التربية والتعليم جاءت خلال زيارته لبلدية بنغازي ولقائه رئيس المجلس التسييري للبلدية الصقر عمران بوجواري حيث تم مُناقشة سير العملية التعليمية في بلدية بنغازي والإجراءات التي تقوم بها الوزارة حسبما أور المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي.

واستعرض رئيس المجلس التسييري للبلدية الأعمال التي قامت بها بلدية بنغازي خلال هذه الفترة المُتمثلة في صيانة عدد (76 ) مدرسة وإنشاء عدد خمسة مدارس نموذجية إضافة إلى توفير مقاعد مدرسية والعديد من إحتياجات النشاط المدرسي خلال الفترة الماضية .

وأثنى وزير التربية والتعليم على الجهد المبذول من بلدية بنغازي في مجال دعم قطاع التربية والتعليم بنغازي مُشيداً بمستوى التنسيق بين بلدية بنغازي ومراقبة التربية التعليم بالبلدية.