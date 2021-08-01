شكري: نتطلع لخروج القوات الأجنبية من ليبيا

أعرب وزير الخارجية المصري سامح شكري، عن تطلعه لخروج القوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

وقال شكري ، في مؤتمر صحفي مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة، مساء السبت، في القاهرة “نعمل علي دعم الحلول الليبية لدعم استقرار البلاد، ونتطلع لخروج القوات الأجنبية من الأراضي الليبية ونواصل العمل مع دول الجوار من أجل مصلحة ليبيا“ معتبرا أن فتح الطريق الساحلي مؤشر إيجابي علي تحسن الوضع السياسي فى ليبيا

وأضاف أن لدى مصر والجزائر اهتمام بالغ بالملف الليبي باعتبارها دولة شقيقة وتربطها بالبلدين روابط تاريخية.

وبين شكري أنه على مدى الأزمة الليبية كان هناك قلق بالغ من الضغوط الواقعة على الشعب الليبي مشددا على ضرورة العمل المتعدد مع دول الجوار لمساعدة ليبيا لاستعادة استقرارها والحفاظ على مقدراتها لصالح الشعب الليبي.