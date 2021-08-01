إصابات كورونا في ليبيا تتخطى 250 ألف حالة منذ ظهور الوباء

تخطت ليبيا 250 ألف حالة إصابة بفيروس «كورونا»، منذ ظهور الوباء في البلاد مطلع العام الماضي، بعدما سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، 4322 إصابة بالفيروس أمس السبت.

وأعلن المركز في بيان اليوم، أنه سجل السبت أيضًا 1206 حالات شفاء، و39 وفاة، موضحًا أن مختبراته استقبلت 15388 عينة أظهرت التحاليل المعملية سلبية 11066 عينة، فيما تأكدت إصابة 4322 عينة منها 3339 جديدة و983 مخالطة، بنسبة حالات موجبة 28%.

– 4322 إصابة كورونا في ليبيا السبت و39 وفاة

وبحسب العدد التراكمي الذي أعلنه المركز اليوم، يصل العدد الإجمالي لإصابات «كورونا» في ليبيا منذ ظهور الوباء، إلى 253 ألفًا و436 حالة، منها 57 ألفا و704 حالات نشطة، بينما تعافى 192 ألفًا و184 حالة، وتم تسجيل 3548 وفاة.

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