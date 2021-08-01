الجزائر: الشعب الليبي قد يكون وصل لمرحلة انتفاضة القلوب والعقول

أكد وزير الخارجية رمطان لعمامرة أن الشعب الليبي قد يكون وصل إلى مرحلة انتفاضة القلوب والعقول والوعي بأن مستقبل ليبيا ملك لأبنائها.

وقال لعمامرة خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري في القاهرة مساء السبت قد يكون الشعب الليبي وصل إلى مرحلة انتفاضة القلوب والعقول والوعي بأن مستقبل ليبيا ملك لأبنائها وأن لدول الجوار مسؤولية تضامنية مؤكدا أن الجزائر ومصر عقدتا العزم على الاطلاع بهذه المسؤولية كاملة.

وأشار لعمامرة إلى عدد من الانجازات التي حدثت في ليبيا منها افتتاح الطريق الساحلي ونشاط ومبادرات الحكومة وكذلك الإجراءات المتفق عليها ليبيا وإقليميا ودوليا لخلق الأجواء المناسبة للانتخابات قبل نهاية السنة معربا عن تمنياته أن تكون ناجحة ومفتاح لاسترجاع الدولة الليبية لسيادتها الكاملة

ولفت لعمامرة إلى حدوث تقدم في الساحة الليبية مقارنة بكل المحن التي مر بها الشعب الليبي مضيفا أن هذا المظهر الإيجابي لا يخلو من تحديات تتطلب ليس فقط الصبر والمثابرة وإنما اليقظة والوقوف إلى جانب الشرعية الليبية لجمع كافة شروط خروج ليبيا من هذه الفترة المأساوية التي عاشها شعبها