يحيى: سنضع خطط لتوحيد المؤسسة العسكرية وإخراج المرتزقة من ليبيا

ليبيا – اعتبرعضو اللجنة العسكرية 5+5 عن الغرب مصطفى يحيى أن فتح الطريق الساحلية خطوة مهمة ستعود بالنفع على كل الليبيين، مضيفًا أنهم سيعقدون لقاء جديدًا، إما هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل في سرت.

يحيى وفي تصريح لقناة “ليبيا 218” أمس السبت، أوضح أنهم في هذه المرحلة يعملون على توسيع مساحة العمل والمباشرة في الاستحقاقات .

وبيّن أن الخطوة القادمة هي وضع الخطط العملية لإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، ووضع البرامج الخاصة بتوحيد المؤسسة العسكرية.

وأضاف عضو اللجنة العسكرية أنهم قرروا أخذ المبادرة وعدم انتظار المسار العسكري قائلًا: إن العملية السياسية أعاقتنا كثيرًا، وقد أخذنا المبادرة وقمنا بقلب المعادلة؛ حيث صار المسار العسكري هو السابق والسياسي هو اللاحق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية