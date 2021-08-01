«النهر الصناعي»: حملة لإزالة الوصلات غير الشرعية من سوق الخميس وحتى باطن الجبل

أكد جهاز النهر الصناعي، اليوم الأحد، أن سيقوم بالتعاون مع وزارة الداخلية، بحملة واسعة ومكثفة لإزالة وصلات المياه غير الشرعية، من المنطقة الممتدة من سوق الخميس وحتى باطن الجبل.

وقال بيان صادر عن مكتب الإعلام بالجهاز: “يعتزم جهاز تنفيذ وادارة مشروع النهر الصناعي بالمنطقة الغربية بالتعاون مع وزارة الداخلية وجهاز الشرطة الزراعية القيام بحملة واسعة ومكثفة لإزالة الوصلات غير الشرعية، بالمنطقة الممتدة من سوق الخميس وحتى باطن الجبل”.

وأضاف البيان “ستنطلق الحملة ابتداءً من صباح اليوم الأحد الموافق 1/8/2021 ولمدة أربعة أيام”.

وتابع “الشكر موصول لكافة رجال الأمن لحرصهم على تأمين وصول مياه النهر الصناعي لكافة ربوع بلادي”.