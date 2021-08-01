بوقعيقيص: لم يعد مقبولًا حجب الميزانية عن الحكومة

ليبيا – ناشدت عضو ملتقى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص رئيس مجلس النواب والأعضاء بالمجلس قائلة: “لم يعد مقبولًا حجب الميزانية عن الحكومة، والضحية هو المواطن البائس الذي تمثلونه، ومن واجبكم رفع المعاناة عنه؛ فهو بين انقطاع الكهرباء المتواصل وبين الداء والإعياء استحالت حياته جحيمًا لا يطاق”.

بوقعيقيص قالت في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: إن حجة الخوف من إهدار المال مردود عليها بتكثيف المتابعة وتفعيل محاسبة الحكومة عبر اللجان المختصة ودوائر الرقابة.

وتابعت: “هذا الجدل المبالغ فيه حول بند التنمية، أليس من ضمنه التجديد الدوري لمحطات الكهرباء والمياه والاتصالات والصيانة الدورية لشبكة الطرق المتهالكة؟ لقد عم البلاء ولحقنا الضر، فما نفع المال إن لم يكن من أجل تحسين جودة الحياة”.

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