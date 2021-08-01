مديرية أمن جالو تطلق دوريات أمنية لتنظيم عملية تزود المواطنين بالوقود

أطلقت مديرية أمن جالو بالواحات دوريات ثابتة ومتحركة حول محطات توزيع الوقود داخل المدينة لتنظيم المواطنين الذين يرغبون في التزود بالوقود وضبط المخالفين وتجار السوق السوداء .

وأفاد مصدر إعلامي من المديرية، وفقا لوكالة الأنباء الليبية، بأن الخطة اقتضت وضع نقاط تفتيش عن إجراءات السيارات والشاحنات التي تتزود بالوقود وإيقافهم مباشرة حال المخالفة.

وأضاف، أن مشرفي المحطات والمواطنين اشتكوا من نفاد وقود البنزين والديزل بشكل سريع وسحب الكميات من سيارات لا يوجد بها أي لوحات مرور مما يستوجب إعادة التنظيم وضبطها.