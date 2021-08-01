خارجية تركيا: نرحب بافتتاح الطريق الساحلي

رحبت وزارة خارجية تركيا بالافتتاح الرسمي لطريق مصراتة – سرت الساحلي المغلق منذ فترة طويلة.

وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن سعادتها بأن جهود المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة وبعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا واللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 أسفرت عن نتائج إيجابية في هذا الصدد.

وأضاف نأمل أن تساهم هذه الخطوة، التي من شأنها تسهيل الحياة اليومية للشعب الليبي، في إرساء الاستقرار الدائم والسلام والازدهار في البلاد كما نتمنى أن يكون لهذا التطور انعكاسات إيجابية على توحيد المؤسسات الأمنية والجيش في البلاد تحت مظلة الإدارة الشرعية المدنية.

أكدت وزارة الخارجية التركية أن أنقرة ستواصل دعم الشعب الليبي وحكومة الوحدة الوطنية في سياق جعل وقف إطلاق النار مستدامًا، ودفع العملية السياسية، والاستعدادات للانتخابات المقبلة.