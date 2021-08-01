ليبيا الان

«دي مايو»: إيطاليا تؤيد إعادة فتح الطريق الساحلي «سرت – مصراتة»

تم النشر منذُ 18 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

رحبت إيطاليا، اليوم الأحد، بإعادة فتح الطريق الساحلي الرباط بين غرب وشرق ليبيا، واصفة ذلك بالتطور المهم نحو إعادة توحيد البلاد، مجددة التزامها بدعم ليبيا على مسار استقرار وتعزيز المؤسسات.

وقال وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، في بيان نشر على موقع الوزارة: “إن إيطاليا تؤيد إعادة فتح الطريق الساحلي كونه خطوة كان الشعب الليبي والمجتمع الدولي ينتظرها للمضي تجاه التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار”.

وأوضح دي مايو بلاده بصفتها الرئيس المشارك في «مؤتمر برلين» تثمن جهود أعضاء اللجنة العسكرية 5+5 لتحقيق هذا الهدف المقرر أن يتبعه التنفيذ الكامل لاتفاقية وقف إطلاق بدءا بانسحاب جميع المقاتلين والمرتزقة من ليبيا.

الوسوم

إيطاليا الطريق الساحلي دي مايو سرت ليبيا مصراتة

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك