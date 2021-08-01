إيطاليا ترحب بإعادة فتح الطريق الساحلي

رحبت إيطاليا، اليوم الأحد، بإعادة فتح الطريق الساحلي الرابط بين غرب وشرق ليبيا، واصفة ذلك بالتطور المهم نحو إعادة توحيد البلاد، مجددة التزامها بدعم ليبيا على مسار استقرار وتعزيز المؤسسات.

وقال وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، في بيان نشر على موقع الوزارة: “إن إيطاليا تؤيد إعادة فتح الطريق الساحلي كونه خطوة كان الشعب الليبي والمجتمع الدولي ينتظرها للمضي تجاه التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار”.

وأوضح دي مايو بلاده بصفتها الرئيس المشارك في “مؤتمر برلين” تثمن جهود أعضاء اللجنة العسكرية 5+5 لتحقيق هذا الهدف المقرر أن يتبعه التنفيذ الكامل لاتفاقية وقف إطلاق بدءا بانسحاب جميع المقاتلين والمرتزقة من ليبيا.

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