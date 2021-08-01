وزارة التعليم: نقل أسئلة امتحانات الشهادة للطلبة الليبيين الدارسين بمصر

أعلنت وزارة التربية والتعليم أنها بصدد إيصال أسئلة الامتحانات للطلبة الليبيين بمصر، والذين يؤدون امتحانات شهادتي إتمام مرحلة التعليم الأساسي والثانوي، للعام الدراسي 2020 – 2021م.

ونشرت وزارة التربية والتعليم صورا تظهر إجراءات نقل أسئلة الامتحانات مؤكدة مُتابعة جهود اللجنة المُشكّلة بقرار وزير التربية والتعليم لإيصال الأسئلة الامتحانية للطلبة الليبيين بمصر، والذين يؤدون امتحانات شهادتي إتمام مرحلة التعليم الأساسي والثانوي، للعام الدراسي 2020 – 2021م.

وأكدت الوزارة أن عدد الطلاب الليبيين الدارسين في المدارس الليبية بمصر 251 طالب وطالبة (120 منهم في شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي – 131 في شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي) يدرسون بـ 4 مدارس هي النّجم الساطع الإسكندرية، والنّجم الساطع القاهرة، وخطوات التّقدم الإسكندرية، وخطوات التّقدم القاهرة.