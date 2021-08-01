مفوضية الاتحاد الأفريقي تدعو لإجلاء المهاجرين من ليبيا.. فوراً

طالبت مفوضية الاتحاد الأفريقي كافة الدول الأعضاء بالإسهام المباشر والسريع في عملية إجلاء المهاجرين غير الشرعيين من الأراضي الليبية.

وتأتي مطالبة المفوضية في ظل التقارير الأمنية والحقوقية التي تتحدث عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وغياب الأمن وانتشار السلاح بصورة فظيعة.

وجاء تحرك المفوضية وحثها للدول الأعضاء بالتدخل، بعد الخبر المفجع والمتمثل في وفاة 57 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل مدينة الخمس بعد أن هموا بالتوجه إلى السواحل الأوروبية حيث الحلم الكبير هناك.

وأعربت المفوضية عن استعدادها للالتزام بدعم ليبيا والدول الأعضاء في إيجاد حلول دائمة للنزوح القسري والهجرة وضمان ألا تتكرر المشاهد المفزعة حيث يموت المهاجرون في عرض البحر باستمرار من دون أي حلول جذرية.

ملف الهجرة غير القانونية من الملفات المرتبطة بحقوق الإنسان، وليبيا كونها بلد عبور تضررت كثيرا من أفواج الهجرة وما تزال تكافح من أجل حلحلة الملف الشائك المرتبط كذلك بالملف الأمني، فطالما كان هناك حكومات ضعيفة وسلاح منتشر وتشكيلات مسلحة فإن النتيجة عصابات تخطف وتبتز وتتاجر بالبشر وهذا يقود حتماً إلى أخبار مروعة كغرق سبعة وخمسين مهاجرا في سواحل الخمس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية