«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار (السبت 1 أغسطس 2021)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار، اليوم الأحد 1 أغسطس، أول تعاملات الأسبوع؛ إذ بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.50 دينار في السوق الرسمية.

وسجَّل متوسط سعر صرف اليورو 5.34 دينار، والجنيه الإسترليني 6.26 دينار، والليرة التركية 0.53 دينار، والإيوان الصيني 0.69 دينار حسب الأسعار المعلنة من المصرف المركزي اليوم.

وفيما يخص العملات العربية، بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.20 دينار، والدرهم الإماراتي 1.22 دينار، والدينار التونسي 1.62 دينار ليبي.

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