الموت يتربص بنزلاء قسم العزل في سبها لنقص الأكسجين

تقرير 218

أزمة الأكسجين باتت الكلمة الأكثر ترديدا في مراكز العزل، في سبها ومختلف أرجاء البلاد التي أنهكتها الصراعات وجاءت كورونا لتكمل المشهد السريالي ما دفع الكوادر الطبية للاستنجاد بالأهالي للتعاضد للخروج من الأزمة بعد اليأس من أي تحركات حكومية.

احتياجات مراكز العزل تضاعفت في ظل الارتفاع المقلق لحالات الإصابة في وقت تنقص فيه إمدادات الأكسجين.

حياة المواطنين في خطر إذ يتربص الموت بنزلاء مراكز العزل ويطل شبح الموت برأسه ليوقع المزيد في ظل ضعف الإمكانات وانهيار المنظومة الصحية المتهالكة.

أزمة جديدة تضاف إلى عديد أزمات المواطن الليبي الذي أنهكته الصراعات التي أنتجت أزمات اقتصادية واجتماعية وألجأت الآلاف إلى مخيمات النزوح.

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