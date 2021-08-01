الحكومة تبحث معالجة أوضاع المهجرين الليبيين بمصر

التقى القائم بالأعمال بالوكالة بسفارة ليبيا بالقاهرة محمد عبد العالي مصباح، وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الانسان بحكومة الوحدة الوطنية أحمد فرج أبوخزام لوضع آلية لمعالجة أوضاع المهجرين الليبيين بمصر.

وبينت السفارة الليبية في القاهرة عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن اللقاء الذي عقد اليوم الأحد بحث وضع آلية لمعالجة أوضاع المهجرين الليبيين بمصر والوقوف على ما يعانونه من مشاكل واتخاذ كافة التدابير لضمان عودتهم إلى ليبيا.

وزار مصباح وأبوخزام القسم القنصلي بالسفارة الليبية بالقاهرة للاطلاع على الخدمات القنصلية المقدمة لأبناء الجالية .