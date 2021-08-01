دعوة عمداء البلديات لاقتراح رسوم لخدمات النظافة العامة

طالب وزير الحكم المحلي بـحكومة الوحدة الوطنية بدر الدين التومي عمداء البلديات بإحالة مقترحاتهم بشأن رسوم خدمات النظافة العامة للمجلس الأعلى للإدارة المحلية تمهيدا لإصدار القرارات الخاصة بها.

وفي سياق منفصل طالب وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات مصطفى سالم عمداء البلديات بالتقيد والالتزام بالأحكام الواردة في لائحة مخاتير المحلات والضوابط المنصوص عليها والخاصة بتعيين المخاتير تحقيقا للصالح العام.

وأكد سالم أنه لوحظ في الآونة الأخيرة كثرة الشكاوى المحالة من قبل مختاري المحلات بشأن طريقة إعادة تكليف مخاتير المحلات دون الرجوع لأحكام قرار وزير الحكم المحلي المفوض رقن 201 لسنة 2018 بشأن لائحة مخاتير المحلات والتي حددت شروط وضوابط تكليف مختاري المحلات.