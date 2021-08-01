التعليم العالي: لجنة متابعة خطة الإطار الوبائي تعقد أولى اجتماعاتها

عقدت لجنة متابعة وتنفيذ خطة الإطار الوبائي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أولى اجتماعاتها لدراسة واعتماد النماذج الخاصة بمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا (كوفيد 19) وتقييم التزام المؤسسات التعليمية بإجراءات العودة الآمنة للدراسة وتقرير المتابعة الاسبوعي للجائحة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة التعليم العالي أن اللجنة المشكلة بموجب قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم (299) لسنة 2021م والمكلفة بمتابعة وتنفيذ الاطار الوبائي بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي عقدت اليوم الأحد أولى اجتماعتها بمنطقة تاجوراء.

وجرى خلال الاجتماع عرض مشاريع النماذج وإجراء التعديلات عليها من قبل الأعضاء ثم جرى اعتمادها، لتعميمها بهدف البدء الفعلي في عمل اللجان الفرعية بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم تعميم النماذج تباعا على الصفحة الرئيسية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية.