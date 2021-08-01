وزارة الداخلية: تأمين وصول شحنات الوقود والغاز لمدينة الشويرف

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية بتأمين وصول شحنات الوقود والغاز لمدينة الشويرف ومن ثم إلى مناطق الجنوب.

وأكدت وزارة الداخلية عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” قيام الدوريات الأمنية التابعة للإدارة العامة للدعم المركزي بالتعاون مع دوريات الإدارة العامة للعمليات الأمنية بتأمين وصول شحنات الوقود والغاز لمدينة الشويرف ومن ثم إلى مناطق الجنوب.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه تم تأمين عدد أربعة وأربعين شاحنة وقود وعدد ثلاثة شاحنات غاز طهي لحين وصولها لمناطق الجنوب الليبي.