النائب أبوبكر سعيد: هناك من لا يريد للعجلة أن تتحرك ونحن منهم «براء»

حذر عضو مجلس النواب أبوبكر سعيد، من الجمود السياسي الذي يجعل الوضع في ليبيا أكثر تأزمًا.

وقال أبوبكر سعيد، عبر حسابه على موقع التواصل الجتماعي “فيسبوك”:” الجمود السياسي، هو ما يجعل الوضع يتأزم أكثر فأكثر، ويجب أن لا نسمح بذلك”.

وأضاف:” لابد من تظافر الجهود وسرعة العمل والتعاون للوصول للاستحقاق التاريخي في 24 ديسمبر 2021م”.

وشدد على ضرورة إصدار قانون الميزانية والقاعدة الدستورية، والانتهاء من مسألة ترسيم الدوائر الانتخابية وقانون الانتخابات التشريعية، وقانون الانتخابات الرئاسية.

وتابع عضو مجلس النواب:” هناك من لا يُريد للعجلة أن تتحرك، ونحن منهم براء”.