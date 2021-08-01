وزارة الداخلية تبحث مع الاتحاد الأوروبي ملف الانتخابات

بحث وزير الداخلية عميد خالد مازن اليوم الأحد مع منسق ونائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا “راي زنيكة” والوفد المرافق له ملف الانتخابات ومستجدات فتح الطريق الساحلي.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد بمقر وزارة الداخلية بالعاصمة طرابلس بحث ملف الانتخابات وفض النزاعات والتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات عن طريق الخطة الإستراتجية الصادرة عن وزارة الداخلية لتأمين الانتخابات، كما تم مناقشة مستجدات فتح الطريق الساحلي الرابط بين المنطقة الشرقية والغربية والنتائج الإيجابية المترتبة عن هذا الإجراء، ودور الوزارة كونها الجهة المعنية بتنفيذ مخرجات لجنة 5+5.

وأكد وزير الداخلية على أهمية ملف الانتخابات كونها مطلب شعبي والمخرج الوحيد لنبذ الفرقة بين أبناء الشعب الليبي، موضحا بأن وزارة الداخلية من أولى الوزارات التي بدأت في توحيد مكوناتها وفق ما تم في الاتفاق السياسي.

وجرى خلال اللقاء التطرق لزيارة الحكومة للمنطقة الجنوبية وما نتج عنها من متابعة للأوضاع الأمنية والمعيشية بها، والوقوف على احتياجاتها من الدعم اللوجستي والبنية التحتية.

وفيما يتعلق بموضوع الهجرة غير الشرعية تطرق الوزير إلى دعم جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ليقوم بكافة مهامه على أكمل وجه.

ومن جهته أثنى نائب رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي لدى ليبيا على مجهودات وزارة الداخلية لفتح الطريق الساحلي عبر التعاون مع لجنة 5+5 كما أشاد بتعاون الوزارة فيما يتعلق بالملف الإنمائي وتبادل الخبرات.