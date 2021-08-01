5 ملفات في اجتماع وزير الداخلية وبعثة الاتحاد الأوروبي

بحث وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عميد خالد مازن اليوم الأحد، 5 ملفات خلال اجتماع مع بعثة الإتحاد الأوروبي متمثلة في منسق ونائب رئيس البعثة راي زنيكة والوفد المرافق له وذلك بمقر الوزارة بطرابلس.

وحسب الصفحة الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك، فقد نوقش «ملف الانتخابات وفض النزاعات والتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات عن طريق الخطة الإستراتجية الصادرة عن وزارة الداخلية لتأمين الانتخابات».

وأكد مازن «أهمية ملف الانتخابات كونها مطلب شعبي والمخرج الوحيد لنبذ الفرقة بين أبناء الشعب الليبي»، موضحا أن «وزارة الداخلية من أولى الوزارات التي بدأت في توحيد مكوناتها وفق ما تم في الاتفاق السياسي».

الطريق الساحلي

وناقش الوزير مع وفد البعثة «مستجدات فتح الطريق الساحلي الرابط بين المنطقة الشرقية والغربية والنتائج الإيجابية المترتبة عن هذا الإجراء، ودور الوزارة كونها الجهة المعنية بتنفيذ مخرجات لجنة 5+5».

وتطرق مازن إلى زيارة الحكومة للمنطقة الجنوبية وما نتج عنها من متابعة للأوضاع الأمنية والمعيشية بها، والوقوف على احتياجاتها من الدعم اللوجستي والبنية التحتية. وتحدث الوزير عن «دعم جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ليقوم بكافة مهامه على أكمل وجه».

ونقلت الوزارة عن نائب رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي لدى ليبيا أنه أثنى «على مجهودات وزارة الداخلية لفتح الطريق الساحلي عبر التعاون مع لجنة 5+5». كما أشاد «بتعاون الوزارة فيما يتعلق بالملف الإنمائي وتبادل الخبرات».

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