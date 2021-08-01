رئيس المجلس الرئاسي يجري تغييرات جذرية في مناصب عليا ودبلوماسية

أفادت مصادر مقربة من المجلس الرئاسي الليبي، أن رئيس المجلس محمد يونس المنفي، سيقوم بتغييرات جذرية في مفاصل الدولة وخاصة المناصب العليا، والدبلوماسية وسوف يقوم بتغيير عدد كبير من السفراء الذين يواصلون عملهم بالمخالفة منذ أكثر من 10 سنوات.
كان المنفي، قد شدد لرئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة بضرورة وضع حد لمشكلة الكهرباء دون التقيد بالميزانية والإسراع في معالجة مشاكل قطاع الكهرباء أو إقالة وتغيير مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء بالكامل لأنه فشل في إنجاز مهامه، والعمل على الإصلاحات الضرورية والعاجلة في كافة المناطق والمدن.
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