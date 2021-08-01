رئيس المجلس الرئاسي يجري تغييرات جذرية في مناصب عليا ودبلوماسية

أفادت مصادر مقربة من المجلس الرئاسي الليبي، أن رئيس المجلس محمد يونس المنفي، سيقوم بتغييرات جذرية في مفاصل الدولة وخاصة المناصب العليا، والدبلوماسية وسوف يقوم بتغيير عدد كبير من السفراء الذين يواصلون عملهم بالمخالفة منذ أكثر من 10 سنوات.

كان المنفي، قد شدد لرئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة بضرورة وضع حد لمشكلة الكهرباء دون التقيد بالميزانية والإسراع في معالجة مشاكل قطاع الكهرباء أو إقالة وتغيير مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء بالكامل لأنه فشل في إنجاز مهامه، والعمل على الإصلاحات الضرورية والعاجلة في كافة المناطق والمدن.