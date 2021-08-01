جمال ابوقرين للبوابة: تسجيل مايقارب 56% من المستهدفين في عملية الانتخاب

قال الدكتور جمال ابوقرين مدير إدارة نظم المعلومات بالمفوضية العليا للانتخابات ان عملية تسجيل في المفوضية تسير وفق ماخطط لها مسبقا، وتم تسجيل مايقارب 56% من المستهدفين في عملية الانتخاب أو من بمقدورهم الانتخاب بوصولهم للسن القانونية

وكشف أبوقرين في تصريح خاص لبوابة افريقيا الاخبارية أن المنظومة لم ولن يتم اختراقها وهذا بشهادة منظمات دولية ومحلية، وان المشاكل التي تواجه بعض المسجلين في الانتخابات القادمة بوجود اسمهم مسبقا وقد تم تسجيلهم في وقت مضى، نقول ان الشخص نفسه قد سجل اسمه منذ ثلاث سنوات بوجود رقمه واسمه، وقد نسي ذلك وإما أن يكون والده أو شقيقه قد سجله بدون علمه، ولكن ان يتم التزوير فهذا لم يحدث وعلى مسؤوليتي

كما دعا الدكتور جمال ابوقرين الى حضور المؤتمر الصحفي الذي سيعقده رئيس المفوضية صباح غد الاثنين، لاحاطة وسائل الإعلام بعملية التسجيل في الداخل والخارج وكيفية سير عمل مراكز الانتخاب لاستقبال الانتخابات القادمة.