الزناتي: سنضع حلولا عاجلة للمشكلات الصحية في ترهونة

تعهد وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي بالوقوف على إتمام جميع الإجراءات ووضع حلول عاجلة لجميع المشاكل في مدينة ترهونة، لتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وبحسب بيان لوزارة الصحة رصدته “الساعة 24″، فإن جولة أجراها الزناتي أمس السبت، في مدينتي ترهونة وجنزور، خلصت إلى الحاجة لإنشاء مركز أمراض الكلى في ترهونة، وإنشاء مستشفى عام آخر، ومختبر طبي مرجعي، ومصرف دم، ومركز عزل آخر، وجهاز إسعاف.

واطَّلع الزناتي على الوضع المتهالك والمدمر للمستشفى العام ترهونة؛ والذي يحتاج إلى صيانة متكاملة عاجلة، وتم إدراجه ضمن مشاريع الصيانة، كما زار موقع إنشاء مركز العزل بالمدينة، وتم تزويده بجميع المستلزمات ومنظومة أكسجين.

وتضمنت الجولة أيضًا زيارة إلى مركز الكلى ترهونة، واتضح من الزيارة مدى الوضع المتهالك للمركز، وفي نهاية الجولة توجّه الزناتي إلى مستشفى القروي الداون، ووضع ملاحظات كثيرة بخصوص الصيانة والتجهيز، والعناصر الطبية والطبية المساعدة.

وكانت جولة الوزير بدأت بزيارة مركز الكلى جنزور، وجرى دراسة إمكانية تفعيل شراء الخدمة لتقديم خدمات غسيل الكلى وأمراض الكلى، وإعطاء ملاحظات للشركة المنفذة للصيانة.