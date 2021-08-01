تكتل القوى السياسية بمصراتة: ندعم الانتخابات الرئاسية المباشرة من الشعب

أكد تكتل القوى السياسية من أحزاب ومنظمات وتيارات في مصراتة دعم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مباشرة يوم 24 ديسمبر المقبل.

وقال التكتل في بيان طالعته “الساعة 24” إنه رصد محاولات لجر مسار التوجه العام الذي ينادي بضرورة إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مباشرة من الشعب إلى مسار آخر لا يخرجنا من مرحلة الانسداد السياسي الحالي، على حد قوله.

ورأى التكتل أن هذه المحاولات ستعيد البلاد إلى الحروب والنزاعات المسلحة، وتحجر على الشعب حقه الأصيل في اختيار رئيسه اختيارا مباشرا في اقتراع سري يجرى في عموم أرجاء الوطن.

وحذر البيان من خطورة هذه المحاولات التي ستجعل البلاد رهنا لسطوة برلمانيين لنكرر ذات التجربة المريرة التي أوصلتنا لما وصلنا إليه خلال عشر قد خلت، وفق البيان.

وشدد البيان على الدعم الكامل من أحزاب ومنظمات مجتمع مدني وتيارات سياسية في مدينة مصراتة، لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المباشرة في موعدها المقرر يوم 25 ديسمبر المقبل، وفق قاعدة دستورية تحدد صلاحيات الرئيس والبرلمان وغيرها من المؤسسات المنوط بها إدارة البلاد في المرحلة المقبلة.