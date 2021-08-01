الزناتي يتفقد حالة المرافق الصحية متعهدا بتطوير القطاع في ترهونة

تفقَّد وزير الصحة الدكتور علي الزناتي السبت بعض المرافق الصحية في كل من جنزور وترهونة للإطلاع على سير العمل داخلها، ومستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين_ وفقا لما أوردته الوزارة في منصتها الإعلامية.

استهل الزناتي جولته بزيارة لمركز الكلى جنزور، وبحث إمكانية تفعيل شراء الخدمة لتقديم خدمات غسيل الكلى وأمراض الكلى، كما طرح ملاحظاته للشركة الكلفة بتنفيذ للصيانة.

كما وصلت جولة الوزير والوفد المرافق له إلى إلى مدينة ترهونة والتي زار خلالها المستشفى العام بالمدينة، مطلعا على الوضع المتهالك للمستشفى الذي يحتاج إلى صيانة متكاملة عاجلة، فتم ادراجه ضمن مشاريع الصيانة.

وشملت الجولة زيارة موقع إنشاء مركز العزل بالمدينة، وتزويده بكافة المستلزمات ومنظومة أكسجين.. علاوة على زيارة مركز الكلى ترهونة، والوقوف على مدى الوضع المتهالك للمركز.

واختتم الزناتي جولته بالتوجه إلى المستشفى القروي بضاحية الداوون، ورصد احتياجات الصيانة والتجهيز، والعناصر الطبية والطبية المساعدة.

وخلصت جولة الوزير والوفد المرافق له إلى أن مدينة ترهونة بحاجة ملحة إلى إنشاء مركز لأمراض الكلى و إنشاء مستشفى عام آخر ومختبر طبي مرجعي و مصرف دم ومركز عزل آخر وجهاز إسعاف.

وأكد وزير الصحة على أنه سيقف شخصيًا على إتمام كافة الإجراءات ووضع حلول عاجلة لجميع المشاكل بالمدينة، لتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

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