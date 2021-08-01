لعمامرة يؤكد بأن مستقبل ليبيا ملك شبعها

قال وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري، سامح شكري، في القاهرة إن الشعب الليبي وصل إلى مرحلة الوعي بأن مستقبله ملك له بعد الـمحن التي مر بها، مؤكدا تضامن بلاده مع ليبيا.
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قناة ليبيا
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