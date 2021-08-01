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وزيرة الخارجية السودانية: يجب تنسيق الجهود للوصول إلى استقرار ليبيا

تم النشر منذُ 44 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

طالبت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، بضرورة تنسيق الجهود لمساعدة الأطراف الليبية للوصول إلى اتفاق وحل يحقق السلام والاستقرار.

وأكدت المهدي خلال لقائها مع نظيرها الجزائري رمطان لعمامرة أمس السبت، في الخرطوم، أن «السودان لن يدخر جهدًا في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا ومحاصرة الصراع وتداعيات الوضع على الجوار والمنطقة».

ووفق ما نقلته وزارة الخارجية السودانية، في بيان طالعته “الساعة 24″، فإن الوزير الجزائري ثمن دور الخرطوم ضمن دول الجوار لمساعدة ليبيا في الوصول إلى الاستقرار.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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