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المركز الوطني يعلن تسجيل 4322 إصابة جديدة بالفيروس

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل البلاد 4322 إصابة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 253 ألفا 436 حالة منذ ظهور الوباء.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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