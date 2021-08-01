المركز الوطني يعلن تسجيل 4322 إصابة جديدة بالفيروس

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل البلاد 4322 إصابة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 253 ألفا 436 حالة منذ ظهور الوباء.

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