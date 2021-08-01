«أبوالغيط» ووزير خارجية الجزائر يشددان على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في موعدها

بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الأحد، وزير خارجية الجزائر، رمطان لعمامرة، تطورات الأزمة الليبية، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة.

وبحسب بيان صادر عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أجرى الطرفان، جلسة مباحثات تناولت مختلف القضايا العربية والإقليمية، فضلاً عن التحضير للقمة العربية المقبلة التي من المزمع أن تستضيفها الجزائر.

وتبادل أبو الغيط ولعمامرة، وجهات النظر حول الأزمة الليبية، حيث تطابقت وجهات نظرهما بشأن الدور الهام والأساسي لدور دول الجوار الليبي في التعامل مع هذه الأزمة ومعالجة تبعاتها.

وأكد الطرفان، أهمية الحفاظ على الزخم الإيجابي الذي تولد عن مسار برلين واجتماع برلين 2 والاجتماعات المختلفة لترتيب أوضاع البيت الليبي وصولاً إلى إجراء الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر المقبل.