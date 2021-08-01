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وزير الخارجية الإيطالي يبدأ غدا زيارة لليبيا

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قالت وكالة الأنباء الليبية “وال”، إن وزير الخارجية الإيطالي ” لويجي دي مايو” يبدأ يوم غد الاثنين زيارة لليبيا.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة أن دي مايو سيجري خلال الزيارة مباحثات مع المسؤولين الليبيين تتمحور حول العلاقات الليبية الإيطالية وسبل تعزيزها على ضوء تطورات المشهد السياسي في ليبيا إضافة إلى ملفات إقليمية ودولية ذات الاهتمام المشترك.

وقالت وكالة الأنباء الليبية إن من بين جدول برنامج زيارة الوزير الإيطالي عقد مباحثات مع رئيس المجلس الرئاسي ” محمد المنفي ” ومع عضوي المجلس ” موسى الكوني ” و عبد الله اللافي ” وأيضا مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبد الحميد الدبيبة ” .

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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