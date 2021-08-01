تكتل سياسي في مصراتة يؤكد دعمه لإجراء انتخابات ديسمبر بموعدها

أكد تكتل القوى السياسية الذي يضم عشرة أحزاب ومنظمات وتيارات سياسية في مدينة مصراتة، اليوم الأحد، دعمه الكامل لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، والمباشرة في موعدها المقرر يوم 24 ديسمبر المقبل، «وفق قاعدة دستورية تحدد صلاحيات الرئيس والبرلمان وغيرهما من المؤسسات المنوط بها إدارة البلاد في المرحلة المقبلة».

وأوضح التكتل، في بيان اطلعت عليه «بوابة الوسط» اليوم الأحد، أن دعم إجراء الانتخابات في ديسمبر يأتي استشعارًا منه بخطوة المرحلة وإيمانًا بدورهم الوطني في ترسيخ الديمقراطية ودفع العملية السياسية نحو الأمام، وانطلاقًا من واجبهم الاجتماعي نحو الشعب الليبي في مدينة مصراتة.

ونبه البيان إلى «محاولات» لجر مسار التوجه العام الذي ينادي بضرورة إجراء الانتخابات، برلمانية ورئاسية، مباشرة من الشعب، إلى مسار آخر لا يخرج البلاد من مرحلة الانسداد السياسي الحالي وربما يعيدها للحروب والنزاعات المسلحة ويحجر على الشعب الليبي حقه في اختيار رئيسه اخياترًا مباشرًا في اقتراع سري يجري في عموم أرجاء الوطن، ويجعل البلاد «رهينة لسطوة برلمانيين، لنكرر ذات التجربة المريرة التي أوصلتنا لما وصلنا إليه خلال عشر سنوات قد خلت».

ووقع على البيان أحزاب: الشعب والمحافظين والمؤتمر الوطني الحر وتحالف القوى الوطنية ومشروع التيار الوطني وتجمع الإرادة الوطنية ومؤسسة شباب ليبيا ومنظمة صوت الشباب الليبي التنموية ومنظمة مسار التحول الديمقراطي وحراك من أجل 24 ديسمبر.

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